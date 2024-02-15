Взрывы в Полтаве сейчас, 16 февраля – куда летят ракеты

Полет ракеты. Фото: скришот

Ракетная опасность в Украине объявлена в Полтавской области в четверг, 15 февраля, около 00:00. В настоящее время в регионе продолжается по ветреная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракетная опасность 16 февраля

"Ракета в направлении Полтавщины!" — сообщили в ВС ВСУ в 23:55.

По состоянию на 23:59 военные добавили, что в направлении Миргорода предположительно летит ракета Х-59.

В 00:02 16 февраля в ПС ВСУ заявили о еще одной вражеской ракете.

А уже в 00:06 стало известно о ракете, летящей в направлении Харькова.

В то же время мониторинговые каналы уже сообщили о взрывах. Предварительно они прозвучали в Миргороде и Харьковщине.

Ракетка опасна 16 февраля. Фото: скриншот

Воздушная тревога 16 февраля

По состоянию на 00:06, воздушная тревога объявлена в четырех областях. А именно:

Харьковская,

Сумская,

Потлавская,

Луганская,

Черниговская.

Воздушная тревога 16 февраля. Фото: скриншот

В 00:16 отбой тревоги прозвучал в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В других — угроза остается.

Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".

В то же время сирены звучали из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".