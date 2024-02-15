Взрывы в Полтаве сейчас, 16 февраля – куда летят ракеты

Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой
Ракетная опасность в Украине объявлена в Полтавской области в четверг, 15 февраля, около 00:00. В настоящее время в регионе продолжается по ветреная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракетная опасность 16 февраля
"Ракета в направлении Полтавщины!" — сообщили в ВС ВСУ в 23:55.
По состоянию на 23:59 военные добавили, что в направлении Миргорода предположительно летит ракета Х-59.
В 00:02 16 февраля в ПС ВСУ заявили о еще одной вражеской ракете.
А уже в 00:06 стало известно о ракете, летящей в направлении Харькова.
В то же время мониторинговые каналы уже сообщили о взрывах. Предварительно они прозвучали в Миргороде и Харьковщине.
Воздушная тревога 16 февраля
По состоянию на 00:06, воздушная тревога объявлена в четырех областях. А именно:
- Харьковская,
- Сумская,
- Потлавская,
- Луганская,
- Черниговская.
В 00:16 отбой тревоги прозвучал в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В других — угроза остается.
Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".
В то же время сирены звучали из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".
Читайте Новини.LIVE!