Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой arrow

Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой

15 февраля 2024 23:59
обновлено: 00:19
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Полтаве сейчас, 16 февраля – куда летят ракеты
Полет ракеты. Фото: скришот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Ракетная опасность в Украине объявлена в Полтавской области в четверг, 15 февраля, около 00:00. В настоящее время в регионе продолжается по ветреная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракетная опасность 16 февраля

"Ракета в направлении Полтавщины!" — сообщили в ВС ВСУ в 23:55.

По состоянию на 23:59 военные добавили, что в направлении Миргорода предположительно летит ракета Х-59.

В 00:02 16 февраля в ПС ВСУ заявили о еще одной вражеской ракете.

А уже в 00:06 стало известно о ракете, летящей в направлении Харькова.

В то же время мониторинговые каналы уже сообщили о взрывах. Предварительно они прозвучали в Миргороде и Харьковщине.

Ракетка опасность 16 февраля
Ракетка опасна 16 февраля. Фото: скриншот

Воздушная тревога 16 февраля

По состоянию на 00:06, воздушная тревога объявлена в четырех областях. А именно:

  • Харьковская,
  • Сумская,
  • Потлавская,
  • Луганская,
  • Черниговская.
Воздушная тревога 14 февраля
Воздушная тревога 16 февраля. Фото: скриншот

 

В 00:16 отбой тревоги прозвучал в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В других — угроза остается.

Напомним, сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".

В то же время сирены звучали из-за взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31 с нижненовгородского аэродрома "Саваслейка".

ракета
воздушная тревога
война в Украине
атака
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме