Вибухи в Полтаві зараз, 16 лютого - куде летять ракети

Політ ракети. Фото: скришот

Ракетна небезпека в Україні оголошена у Полтавській області у четвер, 15 лютого близько 00:00. На цей час в регіоні триває повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракетна небезпека 16 лютого

"Ракета в напрямку Полтавщини!" — повідомили у ПС ЗСУ о 23:55.

Станом на 23:59 військові додали, що в напрямку Миргорода, імовірно, летить ракета Х-59.

О 00:02 16 лютого у ПС ЗСУ заявили про ще одну ворожу ракету.

А вже о 00:06 стало відомо про ракету, яка летить у напрямку Харкова.

У цей же час моніторингові канали вже повідомили про вибухи. Попередньо, вони пролунали у Миргороді та на Харківщині.

Ракетка небезпека 16 лютого. Фото: скриншот

Повітряна тривога 16 лютого

Станом на 00:06 повітряна тривога оголошена у чотирьох областях. А саме:

Харківська,

Сумська,

Потлавська,

Луганська,

Чернігівська.

Повітряна тривога 14 лютого. Фото: скриншот

О 00:16 відбій тривоги прозвучав у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. В інших — загроза залишається.

Нагадаємо, сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки, на його думку, росіяни будуть мститися за знищення БДК "Цезар Куніков".

Водночас сирени лунали через зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 з нижньоновгородського аеродрому "Саваслейка".