В ГПСУ показали видео по уничтожению оккупантов на Северском направлении

Пограничники показали эффектную работу дронов по оккупантам на Северском направлении
Пограничники бригады "Помста" показали работу дронов по российским оккупантам на Северском направлении. В результате ударов был ликвидирован один захватчик и ранены пять.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 30 июня.
Ликвидация оккупантов на фронте
Ударные беспилотники Луганских пограничников продолжают уничтожать оккупантов.
"На этот раз операторы беспилотников успешно отработали ночью и днем по местам скопления оккупантов и дорогах перемещения", — говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.
Также генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.
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