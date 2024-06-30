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Пограничники показали эффектную работу дронов по оккупантам на Северском направлении

30 июня 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ показали видео по уничтожению оккупантов на Северском направлении
Работа дрона по российскому оккупанту. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пограничники бригады "Помста" показали работу дронов по российским оккупантам на Северском направлении. В результате ударов был ликвидирован один захватчик и ранены пять.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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Ударные беспилотники Луганских пограничников продолжают уничтожать оккупантов.

"На этот раз операторы беспилотников успешно отработали ночью и днем по местам скопления оккупантов и дорогах перемещения", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Также генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.

ВСУ
Украина
пограничники
оккупанты
ГПСУ

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