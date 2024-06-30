Україна нарощує виробництво дронів дальністю ураження 1000 км, — Укроборонпром

Військовий тримає ударний дрон. Фото: УП

Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.

Про це Герман Сметанін розповів в інтерв'ю АрміяInform, опублікованому в суботу, 29 червня.

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Особливість українських ударних дронів

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. [...] Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", — зазначив Сметанін.

За його словами, не слід недооцінювати такого потужного ворога, як Росія.

Гендиректор Укроборонпрому зізнався, що досягнення в деяких сферах стали можливими завдяки великим зусиллям працівників оборонних підприємств.

"Те, у чому нам їх вдалося випередити, досягнуто титанічними зусиллями працівників наших оборонних підприємств. Наприклад, у деяких сферах ми швидше опановуємо нові для нас технології", — додав Сметанін.

Роль дронів на фронті

Нагадаємо, що глава штабного благодійного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко заявив, що ЗСУ досягають успіхів не завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі артилерії, і не завдяки збільшенню кількості боєприпасів — особливу роль відіграють дрони.

Своєю чергою командир батальйону К-2 54-ї ОМБр ім. гетьмана І. Мазепи Кирило Верес наголосив, що все нове, що з'являється на фронті, зокрема, дрони дозволяють спростити та покращити роботу українських воїнів.

Додамо, що нещодавно українські бійці вдарили по російських військах на Запорізькому напрямку дроном-камікадзе. Як показала перехоплена розмова ворога — окупанти переймалися великою активністю українських безпілотників.