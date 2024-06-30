Втрати окупантів на війні в Україні на 30 червня — статистика Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

За останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 30 червня.

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Загальні втрати російських окупантів орієнтовно склали:

особового складу — близько 542 700 (+1140) осіб;

танків — 8 080 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 15 524 (+19) одиниці;

артилерійських систем — 14 533 (+53) одиниць;

РСЗВ — 1 110 (+1) одиниць;

засобів ППО — 873 (+2) одиниці;

літаків — 360 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 584 (+46) одиниці;

крилатих ракет — 2 331 (+0) одиниця;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19 643 (+75) одиниці;

спеціальної техніки — 2 448 (+12) одиниці.

Орієнтовні втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.

Також голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що постійно триває робота, зокрема й над ворожими системами протиповітряної оборони. Він багатозначно додав, що попереду багато сюрпризів.