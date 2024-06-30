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Прикордонники показали ефектну роботу дронів по окупантах на Сіверському напрямку

30 червня 2024 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ показали відео зі знищення окупантів на Сіверському напрямку
Робота дрону по російському окупанту. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники бригади "Помста" показали роботу дронів по російських окупантах на Сіверському напрямку. Внаслідок ударів було ліквідовано одного загарбника та поранено п'ять.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 30 червня.

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Ударні безпілотники Луганських прикордонників продовжують знищувати окупантів.

"Цього разу оператори безпілотників успішно відпрацювали вночі та вдень по місцях скупчення окупантів та шляхах переміщення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Також генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.

ЗСУ
Україна
прикордонники
окупанти
ДПСУ

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