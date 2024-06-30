У ДПСУ показали відео зі знищення окупантів на Сіверському напрямку

Робота дрону по російському окупанту. Фото: скриншот з відео

Прикордонники бригади "Помста" показали роботу дронів по російських окупантах на Сіверському напрямку. Внаслідок ударів було ліквідовано одного загарбника та поранено п'ять.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 30 червня.

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"Цього разу оператори безпілотників успішно відпрацювали вночі та вдень по місцях скупчення окупантів та шляхах переміщення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Також генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що розпочалося серійне виробництво українських далекобійних дронів для ударів по стратегічних об’єктах РФ на понад 1000 км. За його словами, чималі ресурси та потужна промисловість РФ підштовхнули українських виробників стати більш нелінійними та інноваційними.