Представитель Бундестага заявил, что Украину необходимо обеспечить всем для победы

Михаэль Рота. Фото: Укринформ

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэля Рота во время визита в Киев в субботу, 24 февраля, заявил, что Европа совершила "несколько ошибок". Речь идет о фокусе стран на способностях собственной оборонной индустрии, вместо этого нужно обеспечивать всем необходимым Украину.

Об этом Рота сказал в эфире телеканала Welt.

В Бундестаге призвали обеспечить Украину

Представитель Бундестага подчеркнул, что мир должен остановить российский империализм, потому что если Украина проиграет войну — она продолжится на территории Европы.

По словам Рота, важно покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных.

Он призвал такие крупные европейские страны с мощной экономикой как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, брать пример с балтийских и североевропейских коллег.

В то же время чиновник раскритиковал несоблюдение обещания ЕС о предоставлении Украине 1 млн боеприпасов.

"Приоритет номер один: амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Второе — ПВО и ракеты к ней. Третье — вооруженные дроны", — добавил Рот.

Напомним, сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Также в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

В ходе мероприятия в Гостомеле Трюдо заявил, что именно Украина защищает другие государства мира от войны.