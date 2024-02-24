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Представник Бундестагу заявив, що Україну необхідно забезпечити всім для перемоги

24 лютого 2024 16:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Представник Бундестагу заявив, що Україну необхідно забезпечити всім для перемоги
Міхаель Рота. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаеля Рота під час візиту в Київ у суботу, 24 лютого, заявив, що Європа зробила "кілька помилок". Йдеться про фокус країн на спроможностях власної оборонної індустрії, натомість треба забезпечувати всім необхідним Україну

Про це Рота сказав в ефірі телеканалу Welt.

В Бундестазі закликали забезпечити Україну

Представник Бундестагу наголосив, що світ повинен зупинити російський імперіалізм, бо якщо Україна програє війну — вона продовжиться на території Європи.

За словами Рота, наразі важливо купувати все необхідне у світі, аби забезпечити українських військових.

Він закликав такі великі європейські країни з потужною економікою, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег.

Водночас посадовець розкритикував недотримання обіцянки ЄС про надання Україні 1 млн боєприпасів.

"Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге — ППО та ракети до неї. Третє — озброєні дрони", — додав Рот.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вирішила відвідати українську столицю з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. 

Також до Києва прибули премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. 

Під час заходу в Гостомелі Трюдо заявив, що саме Україна захищає інші держави світу від війни.

Європейський союз
Німеччина
військова допомога
війна в Україні
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