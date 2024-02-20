Воздушные силы уничтожили все "шахеды", которыми атаковала РФ этой ночью

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 20 февраля атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed" и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили все 23 вражеских дрона в пределах южных и восточных областей.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram во вторник, 20 февраля.

Чем атаковали оккупанты Украину этой ночью

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине:

две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 с территории Белгородской области;

управляемую авиационную ракету Х-31 с временно оккупированной территории Запорожской области;

23 ударных беспилотника типа "Shahed" из России.

В результате боевой работы силы ПВО сбили все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Результаты работы ПВО 20 февраля. Фото: t.me/kpszsu

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — отметили военные.

Напомним, в ночь на 20 февраля захватчики пытались атаковать "шахедами" промышленный объект в Полтавской области. В результате падения обломков вспыхнул сильный пожар, но обошлось без пострадавших.

Кроме того, вечером 18 февраля захватчики из артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежденные жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.