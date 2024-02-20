Повітряні сили знищили усі "шахеди", якими атакувала РФ цієї ночі

Робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 20 лютого атакували Україну ударними дронами типу Shahed та ракетами різних типів. Сили ППО знищили усі 23 ворожі дрони в межах південних та східних областей.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Чим атакували окупанти Україну цієї ночі

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські окупанти випустили по Україні:

дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з території Бєлгородської області;

керовану авіаційну ракету Х-31 з тимчасово окупованої території Запорізької області;

23 ударні безпілотники типу Shahed з Росії.

В результаті бойової роботи сили ППО збили усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Результати роботи ППО 20 лютого. Фото: t.me/kpszsu

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — зазначили військові.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого загарбники намагались атакувати "шахедами" промисловий обʼєкт у Полтавській області. Внаслідок падіння уламків спалахнула сильна пожежа, але обійшлося без постраждалих.

Крім того, ввечері 18 лютого загарбники з артилерії вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, на щастя, обійшлося без постраждалих.