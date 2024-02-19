Воздушные силы сбили еще два российских истребителя, — Олещук

Российский истребитель Су-35. Иллюстративное фото: росСМИ

Украинские защитники в понедельник, 19 февраля, уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

ВСУ сбили два истребителя РФ 19 февраля

"Утро 19 февраля 2024 года. Восточное направление. Еще минус два истребителя оккупанта!" — написал он.

Уничтоженые воздушные цели. Фото: Олещук

Систематическое сбивание вражеских самолетов прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Российские самолеты активно сбиваются на фронте. Это хорошие новости", — написал он в Telegram.

Скриншот поста Ермака

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что вблизи города заметили падение горящего самолета. По данным местных российских пабликов, Мариуполь якобы атаковали украинские ракеты ATACMS.

Также мы писали, что 17 февраля Воздушные силы уничтожили три вражеских самолета на восточном направлении. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Впоследствии в сети появилось видео, как пилот вражеского самолета Су-34 направил воздушное судно на жилые дома Луганской области.

Также 18 февраля украинские Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.