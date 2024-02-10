Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"
Воздушную тревогу вечером, 10 февраля, объявили в нескольких областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. Российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Зафиксирован запуск оккупантами нескольких групп ударных беспилотников Shahed из района полигона Чауда — временно захваченный Крым.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 21:41. Группы вражеских беспилотников зафиксированы в Днепропетровской области. "Шахеды" движутся в северо-восточном направлении.
Напомним, российские войска совершили очередной обстрел Херсонщины в субботу, 10 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.
Также россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.
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