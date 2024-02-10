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Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"

10 февраля 2024 21:31
обновлено: 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу вечером, 10 февраля, объявили в нескольких областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. Российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

Зафиксирован запуск оккупантами нескольких групп ударных беспилотников Shahed из района полигона Чауда — временно захваченный Крым.

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Пост воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 21:41. Группы вражеских беспилотников зафиксированы в Днепропетровской области. "Шахеды" движутся в северо-восточном направлении.

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Пост воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские войска совершили очередной обстрел Херсонщины в субботу, 10 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.

Также россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.

война
беспилотники
Украина
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оккупанты
дрон Шахид-136
воздушная тревога

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