Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили "шахеды"

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Воздушную тревогу вечером, 10 февраля, объявили в нескольких областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Херсонской. Российские оккупанты запустили беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Зафиксирован запуск оккупантами нескольких групп ударных беспилотников Shahed из района полигона Чауда — временно захваченный Крым.

Пост воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 21:41. Группы вражеских беспилотников зафиксированы в Днепропетровской области. "Шахеды" движутся в северо-восточном направлении.

Пост воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, российские войска совершили очередной обстрел Херсонщины в субботу, 10 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.

Также россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.