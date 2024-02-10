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Россияне нанесли удар по Херсонщине — мужчина получил тяжелое ранение

10 февраля 2024 21:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне нанесли удар по Херсонщине — мужчина получил тяжелое ранение
Разрушение в доме Херсонской области. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска совершили очередной обстрел Херсонщины в субботу, 10 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в субботу, 10 февраля.

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Стало известно, что в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре села Токаревка пострадал 43-летний местный житель.

Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу, и медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшему.

Скриншот сообщения Херсонской ОГА
Скриншот поста Херсонской ОГА

Напомним, российские захватчики совершили атаку на центральную часть Херсона 5 февраля. В результате обстрела погибли четыре жителя города.

Также оккупанты нанесли авиаудары по центру Херсона и 2 февраля. Среди пострадавших два горожанина. В результате атаки россиян частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома.

война
Херсон
россияне
Украина
обстрелы
Херсонская область
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ранение

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