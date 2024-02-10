Россияне нанесли удар по Херсонщине — мужчина получил тяжелое ранение

Разрушение в доме Херсонской области. Иллюстративное фото: Херсонская ОВА

Российские войска совершили очередной обстрел Херсонщины в субботу, 10 февраля. Под прицелом оккупантов оказалась Токаревка. В результате вражеского удара ранение брюшной полости получил житель села.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Мужчина получил тяжелое ранение из-за российской атаки по Херсонщине

Стало известно, что в результате удара россиян по гражданской инфраструктуре села Токаревка пострадал 43-летний местный житель.

Мужчина получил проникающее ранение брюшной полости и минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу, и медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшему.

Скриншот поста Херсонской ОГА

Напомним, российские захватчики совершили атаку на центральную часть Херсона 5 февраля. В результате обстрела погибли четыре жителя города.

Также оккупанты нанесли авиаудары по центру Херсона и 2 февраля. Среди пострадавших два горожанина. В результате атаки россиян частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома.