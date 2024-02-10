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У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ударних дронів за ніч

10 лютого 2024 07:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ударних дронів за ніч
Збройні сили України збивають ударні дрони. Фото ілюстративне: НГУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росіяни в черговий раз атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у суботу, 10 лютого.

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У ніч на 10 лютого 2024 року ворожі сили здійснили атаку, використовуючи 31 ударний безпілотник типу Shahed-136/131, запущений з території Балаклави та мису Чауда в Криму. Також дрони були запущені з Курської області Росії. Метою удару росіян були Одеська та Харківська області.

У Повітряних силах ЗСУ вказали, що для протидії повітряному нальоту було задіяно підрозділи зенітних ракетних комплексів, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сили оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи знищено 23 "шахеди" в межах Одеської та Харківської областей", — повідомили у ПС ЗСУ.

дрони
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські війська атакували Харків ударними безпілотниками у ніч проти 10 лютого. Внаслідок обстрілу кількість жертв зросла до семи осіб, серед них троє дітей.

Крім того, окупанти після опівночі 9 лютого завдали кількох ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала одна людина.

ЗСУ
безпілотники
обстріли
військові
ППО
дрони
війна в Україні
Росія
Повітряні Сили ЗСУ

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