Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Воздушная тревога в Украине — куда двигаются вражеские ракеты arrow

Воздушная тревога в Украине — куда двигаются вражеские ракеты

24 февраля 2024 13:40
обновлено: 14:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине — куда двигаются вражеские ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в субботу, 24 февраля, объявлена воздушная тревога. Вражеские ракеты движутся в направлении Днепра и Харькова.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Куда летят ракеты

По информации Воздушных Сил, ракета также зафиксирована в направлении города Изюм.

Также летящая на Харьков ракета движется курсом на юг.

угроза ракет
Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 13:50. Теперь оккупанты запустили ракеты с востока на Харьковскую область.

"Внимание!" "Угроза применения баллистического вооружения с востока!" — предупредили в сообщении.

загроза ракет
Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 13:54. Россияне запустили ракету на город Павлоград, что на Днепропетровщине.

загроза ракет
Скриншот сообщения с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 13:57. Вражеская ракета движется в направлении Чугуева.

Обновлено 14:05. Баллистика летит на Сумскую область с востока.

Обновлено 14:08. Теперь Россия запустила повторные пуски ракет из Курской области.

загроза ракет
Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 24 февраля

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Донецкой.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, в Николаеве сегодня во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Также мы писали, что в Днепре завершились аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажный дом. В результате российской атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Днепр
ракета
воздушная тревога
война в Украине
Россия
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме