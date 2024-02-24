Воздушная тревога в Украине — куда двигаются вражеские ракеты

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине в субботу, 24 февраля, объявлена воздушная тревога. Вражеские ракеты движутся в направлении Днепра и Харькова.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Куда летят ракеты

По информации Воздушных Сил, ракета также зафиксирована в направлении города Изюм.

Также летящая на Харьков ракета движется курсом на юг.

Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 13:50. Теперь оккупанты запустили ракеты с востока на Харьковскую область.

"Внимание!" "Угроза применения баллистического вооружения с востока!" — предупредили в сообщении.

Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 13:54. Россияне запустили ракету на город Павлоград, что на Днепропетровщине.

Скриншот сообщения с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 13:57. Вражеская ракета движется в направлении Чугуева.

Обновлено 14:05. Баллистика летит на Сумскую область с востока.

Обновлено 14:08. Теперь Россия запустила повторные пуски ракет из Курской области.

Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 24 февраля

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Харьковской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, в Николаеве сегодня во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Также мы писали, что в Днепре завершились аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажный дом. В результате российской атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения.