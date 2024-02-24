Воздушная тревога в Украине — куда двигаются вражеские ракеты
В Украине в субботу, 24 февраля, объявлена воздушная тревога. Вражеские ракеты движутся в направлении Днепра и Харькова.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Куда летят ракеты
По информации Воздушных Сил, ракета также зафиксирована в направлении города Изюм.
Также летящая на Харьков ракета движется курсом на юг.
Обновлено 13:50. Теперь оккупанты запустили ракеты с востока на Харьковскую область.
"Внимание!" "Угроза применения баллистического вооружения с востока!" — предупредили в сообщении.
Обновлено 13:54. Россияне запустили ракету на город Павлоград, что на Днепропетровщине.
Обновлено 13:57. Вражеская ракета движется в направлении Чугуева.
Обновлено 14:05. Баллистика летит на Сумскую область с востока.
Обновлено 14:08. Теперь Россия запустила повторные пуски ракет из Курской области.
Воздушная тревога в Украине 24 февраля
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Харьковской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Донецкой.
Напомним, в Николаеве сегодня во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Также мы писали, что в Днепре завершились аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажный дом. В результате российской атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения.
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