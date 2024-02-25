Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты
Воздушная тревога вечером, 25 февраля, объявлена в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Куда летят российские ракеты
В настоящее время зафиксирована ракета захватчиков, которая летит в направлении Кропивницкого.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 20:31. Сейчас в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях — угроза баллистики.
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской — ударных беспилотников.
Напомним, взрывы в Полтаве раздались 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.
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