Воздушная тревога в Украине — куда летят ракеты

Работа ПВО. Фото: ОК "Север"

Воздушная тревога вечером, 25 февраля, объявлена в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Куда летят российские ракеты

В настоящее время зафиксирована ракета захватчиков, которая летит в направлении Кропивницкого.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 20:31. Сейчас в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях — угроза баллистики.

В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской — ударных беспилотников.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Полтаве раздались 25 февраля. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.