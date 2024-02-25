Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Повітряна тривога ввечері, 25 лютого, оголошена у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські ракети

Наразі зафіксовано ракету загарбників, яка летить у напрямку Кропивницького.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 20:31. Наразі у Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях — загроза балістики.

У Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій — ударних безпілотників.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.