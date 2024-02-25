Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Повітряна тривога ввечері, 25 лютого, оголошена у декількох областях України. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять російські ракети
Наразі зафіксовано ракету загарбників, яка летить у напрямку Кропивницького.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 20:31. Наразі у Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях — загроза балістики.
У Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій — ударних безпілотників.
Нагадаємо, вибухи в Полтаві пролунали 25 лютого. Українців попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також сьогодні вже лунали вибухи у Запоріжжі. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що окупанти вдарили по селу Широке Запорізького району.
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