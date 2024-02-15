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Воздушная тревога стремительно распространяется - какая угроза для украинцев

15 февраля 2024 00:08
обновлено: 00:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога стремительно распространяется - какая угроза для украинцев
Запуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, охватила несколько областей. Речь идет о Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. Украинцы предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская - ракетная опасность!" — предупреждают украинские военные.

Позже появилась информация о летевшей на юг ракете в Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока "покраснели" Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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