Воздушная тревога стремительно распространяется - какая угроза для украинцев

Запуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ

Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, охватила несколько областей. Речь идет о Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. Украинцы предупреждают об угрозе ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Позже появилась информация о летевшей на юг ракете в Харьковской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Пока "покраснели" Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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