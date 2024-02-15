Воздушная тревога стремительно распространяется - какая угроза для украинцев
15 февраля 2024 00:08
обновлено: 00:15
Запуск ракет в ночное небо. Фото: Минобороны РФ
Воздушная тревога в Украине в четверг, 15 февраля, охватила несколько областей. Речь идет о Харьковской, Донецкой и Днепропетровской. Украинцы предупреждают об угрозе ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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"Харьковская, Донецкая, Днепропетровская - ракетная опасность!" — предупреждают украинские военные.
Позже появилась информация о летевшей на юг ракете в Харьковской области.
Пока "покраснели" Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
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