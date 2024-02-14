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На Харківщині було чутно вибухи — є руйнування і жертви

14 лютого 2024 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині було чутно вибухи — є руйнування і жертви
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Під час обстрілу у селищі Великий Бурлук Харківської області російські загарбники вбили двох цивільних громадян. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомили пресслужба поліції Харківської області та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу селища Великий Бурлук. Фото: скриншот

Обстріл росіянами Великого Берлука

В Харківській ОВА оновили інформацію про постраждалих внаслідок обстрілів у селищі Великий Бурлук. 

"2 чоловіки загинули, обидва опинилися під завалами. Наразі вдалося дістати тіло одного", — повідомив Синєгубов.

Станом на цей час відомо про п'ятьох постраждалих: 3 чоловіки та 2 жінки. З-під завалів врятовано 4 людини.

обстріл
Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі розбір завалів двоповерхового будинку в селищі Великий Бурлук і порятунок людей, які під ними опинилися, триває.

обстріл
Рятувальник допомагає жінці. Фото: Нацполіція
обстріл
Понівечений обстрілом автомобіль. Фото: Нацполіція
обстріл
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

Раніше ми повідомляли, що загарбники здійснили ракетний обстріл селища Великий Бурлук, що на Харківщині. Сталося влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд з ним.

Окупанти обстріляли Харківщину, а саме місто Вовчанськ. Загарбники влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці. 

війна
Україна
обстріли
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жертви

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