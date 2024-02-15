Повітряна тривога стрімко шириться — яка загроза для українців
15 лютого 2024 00:08
оновлено: 00:15
Запуск ракет у нічне небо. Фото: Міноборони РФ
Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, охопила кілька областей. Йдеться про Харківську, Донецьку та Дніпропетровську. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Пізніше з'явилася інформація про ракету в Харківській області, що летіла на південь.
Наразі "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.
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