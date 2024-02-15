Повітряна тривога стрімко шириться — яка загроза для українців

Запуск ракет у нічне небо. Фото: Міноборони РФ

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, охопила кілька областей. Йдеться про Харківську, Донецьку та Дніпропетровську. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Пізніше з'явилася інформація про ракету в Харківській області, що летіла на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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