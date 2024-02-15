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Повітряна тривога стрімко шириться — яка загроза для українців

15 лютого 2024 00:08
оновлено: 00:15
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога стрімко шириться — яка загроза для українців
Запуск ракет у нічне небо. Фото: Міноборони РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні в четвер, 15 лютого, охопила кілька областей. Йдеться про Харківську, Донецьку та Дніпропетровську. Українців попереджають про загрозу ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Пізніше з'явилася інформація про ракету в Харківській області, що летіла на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі "почервоніли" Харківська, Дніпропетровська та Донецька області. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 15 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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