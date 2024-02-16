Воздушная тревога сейчас, 16 февраля – где есть ракетная опасность

Полет ракеты. Фото: скриншот

Воздушная тревога в ночь на пятницу, 16 февраля, прозвучала около 02:00 в некоторых областях Украины. Она была введена в связи с опасностью баллистики.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Угроза баллистики 16 февраля

"Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Угроза баллистики 16 февраля. Фото: скриншот

Воздушная тревога 16 февраля

Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. А именно:

Харьковская

Донецкая

Днепропетровская

Луганская

Воздушная тревога 16 февраля. Фото: скриншот

В 02:41 в ПС ВСУ сообщили об отбое угрозы баллистики.

Напомним, ракетная опасность в Украине была объявлена в Полтавской области в четверг, 15 февраля, около 00:00. В регионе продолжалась воздушная тревога.

Также мы писали, что 15 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги , поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".