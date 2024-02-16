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Воздушная тревога в Украине — где существует угроза атаки врага

16 февраля 2024 02:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога сейчас, 16 февраля – где есть ракетная опасность
Полет ракеты. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в ночь на пятницу, 16 февраля, прозвучала около 02:00 в некоторых областях Украины. Она была введена в связи с опасностью баллистики.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Угроза баллистики 16 февраля

"Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области — угроза применения баллистического вооружения", — говорится в сообщении.

Угроза баллистики 16 февраля
Угроза баллистики 16 февраля. Фото: скриншот

Воздушная тревога 16 февраля

Воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины. А именно:

  • Харьковская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Луганская
Воздушная тревога 16 февраля
Воздушная тревога 16 февраля. Фото: скриншот

В 02:41 в ПС ВСУ сообщили об отбое угрозы баллистики.

Напомним, ракетная опасность в Украине была объявлена в Полтавской области в четверг, 15 февраля, около 00:00. В регионе продолжалась воздушная тревога.

Также мы писали, что 15 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги , поскольку, по его мнению, россияне будут мстить за уничтожение БДК "Цезарь Куников".

взрыв
ракета
воздушная тревога

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