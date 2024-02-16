Повітряна тривога зараз, 16 лютого - де є ракетна небезпека

Політ ракети. Фото: скриншот

Повітряна тривога у ніч проти п'ятниці, 16 лютого, пролунала близько 02:00 у деяких областях України. Вона була введена у зв'язку із загрозою балістики.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

Загроза балістики 16 лютого

"Харківська, Дніпропетровська та Донецька області - загроза застосування балістичного озброєння", — йдеться у повідомленні.

Загроза балістики 16 лютого. Фото: скриншот

Повітряна тривога 16 лютого

Повітряна тривога була оголошена у чотирьох областях України. А саме:

Харківська

Донецька

Дніпропетровська

Луганська

Повітряна тривога 16 лютого. Фото: скриншот

О 02:41 у ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози балістики.

Нагадаємо, ракетна небезпека в Україні була оголошена у Полтавській області у четвер, 15 лютого близько 00:00. В регіоні тривала повітряна тривога.

Також ми писали, що 15 лютого речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки, на його думку, росіяни будуть мститися за знищення БДК "Цезар Куніков".