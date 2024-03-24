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Во время утренней атаки одна из российских ракет залетела в Польшу — что известно

24 марта 2024 10:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время утренней атаки одна из российских ракет залетела в Польшу — что известно
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 24 марта, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Во время массированной атаки одна из российских ракет залетела в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны в X.

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"В 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Там отметили, что целью нанесенных ударов были населенные пункты на западе Украины.

Известно, что объект влетел в польское воздушное пространство над селом Осердув в Люблинском воеводстве и находился там 39 секунд. В течение всего времени его наблюдали военные радиолокационные системы.

Карта Польши
Город Осердув на карте

"Сегодня ночью были активированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Была поднята в воздух, в частности, польская авиация и авиация союзников", — добавили в минобороны Польши.

Минобороны Польши сообщило, что ракета РФ залетела в их воздушное пространство 24 марта.
Скриншот поста минобороны Польши

Ранее мы писали, что российские захватчики совершили массированную атаку на украинские города. Силы ПВО сбили в небе над Украиной 43 воздушных целей.

Также мы писали, что в результате атаки дронами и ракетами во Львовской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в Днепропетровской области жители оставались без света и тепла из-за вражеской атаки. Ночью были повреждены линии электропередачи в регионе.

Польша
Львов
оккупанты
война в Украине
атака
ракетный удар

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