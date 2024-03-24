Під час ранкової атаки одна з російських ракет залетіла в Польщу — що відомо
Російські загарбники в ніч на неділю, 24 березня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під час масованої атаки одна з російських ракет залетіла в Польщу.
Про це повідомила пресслужба міноборони країни в X.
Ракета РФ залетіла в Польщу 24 березня
"О 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що метою завданих ударів були населені пункти на заході України.
Відомо, що об'єкт влетів у польський повітряний простір над селом Осердув у Люблінському воєводстві й перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього часу його спостерігали військові радіолокаційні системи.
"Сьогодні вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників", — додали в міноборони Польщі.
Раніше ми писали, що російські загарбники здійснили масовану атаку на українські міста. Сили ППО збили в небі над Україною 43 повітряні цілі.
Також ми писали, що внаслідок атаки дронами та ракетами на Львівщині було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Крім того, у Дніпропетровській області мешканці залишалися без світла та тепла через ворожу атаку. Вночі були пошкоджені лінії електропередач в регіоні.
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