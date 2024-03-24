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Під час ранкової атаки одна з російських ракет залетіла в Польщу — що відомо

24 березня 2024 10:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Під час ранкової атаки одна з російських ракет залетіла в Польщу — що відомо
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч на неділю, 24 березня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під час масованої атаки одна з російських ракет залетіла в Польщу.

Про це повідомила пресслужба міноборони країни в X.

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"О 4.23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що метою завданих ударів були населені пункти на заході України.

Відомо, що об'єкт влетів у польський повітряний простір над селом Осердув у Люблінському воєводстві й перебував там протягом 39 секунд. Протягом усього часу його спостерігали військові радіолокаційні системи.

Карта ПОльщі
Місто Осердув на карті

"Сьогодні вночі були активовані всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору. Було піднято в повітря, зокрема, польську авіацію та авіацію союзників", — додали в міноборони Польщі.

Міноборони Польщі повідомило, що ракета РФ залетіла в їх повітряний простір 24 березня
Скриншот допису міноборони Польщі

Раніше ми писали, що російські загарбники здійснили масовану атаку на українські міста. Сили ППО збили в небі над Україною 43 повітряні цілі.

Також ми писали, що внаслідок атаки дронами та ракетами на Львівщині було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, у Дніпропетровській області мешканці залишалися без світла та тепла через ворожу атаку. Вночі були пошкоджені лінії електропередач в регіоні.

Польща
Львів
окупанти
війна в Україні
атака
ракетний удар

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