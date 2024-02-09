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Первое обращение Сырского как Главнокомандующего ВСУ — о чем сказал генерал

9 февраля 2024 12:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Первое обращение Сырского как Главнокомандующего ВСУ — о чем сказал генерал
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/landforcesofukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил своих собратьев за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации. По его словам, в повестке дня стоят новые задачи, прежде всего — четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта. 

Соответствующее обращение Главнокомандующий опубликовал в своем Telegram 9 февраля.

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"Уважаемые боевые собратья и сестры, с кем имел честь служить в рядах Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и ОСУВ "Хортица"! Благодарю вас за каждый день ратной работы, проведенной вместе на самых тяжелых участках фронта нашей освободительной войны!" — заявил Сырский. 

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера и генерала за совместную реализацию оперативных планов, что дало возможность сохранить жизнь тысячам мирных граждан и спасти от оккупации территорию Украины.

По его словам, на повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

"Знать все без исключения потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке — задача штабов всех уровней. Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", — подчеркнул Сырский.

Генерал подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии. Поэтому соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным.

Главнокомандующий добавил, что одним из будущих векторов построения победы является введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы.

"Лишь изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", — сказал Сырский.

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Скриншот сообщения Александра Сырского

Напомним, 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На должность нового главкома назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Во время последнего обращения Зеленский назвал имена бригадных генералов, которые могут войти в руководящий состав Вооруженных сил Украины. Военные отметили, что, несмотря на молодой возраст, все они имеют опыт участия в боевых действиях.

Валерий Залужный
военные
кадровые изменения
война в Украине
Александр Сырский

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