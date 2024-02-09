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Хто увійде до команди Сирського — Жорін розповів про нових генералів

9 лютого 2024 10:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Хто увійде до команди Сирського — Жорін розповів про нових генералів
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час останнього звернення Президент України Володимир Зеленський назвав імена бригадних генералів, які можуть увійти до керівного складу Збройних сил України. Попри молодий вік цих військовослужбовців, всі вони мають досвід участі в бойових діях.

Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр, екскомандир "Азова" Максим Жорін в ефірі "Тема з Мосейчук" у четвер, 8 лютого.

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Зазначимо, що до керівництва ЗСУ можуть увійти бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпат, Ігор Скибюк та полковником Павло Палісе та Вадим Сухаревський.

Військовий наголосив на важливості постійного оновлення та просування молодих, досвідчених офіцерів у збройних силах. При цьому він зазначив їх роль як нового покоління військових, які пройшли шлях від окопів до управління великими підрозділами і навіть спільними штабами.

"В армії має бути постійне зростання, має бути постійний рух знизу вгору... Полковники, молоді полковники. Ті, хто побачив війну від окопа і до управління вже бригадами. Або навіть сьогодні ми маємо випадки, коли доводиться і спільними штабами, коли там уже більше, ніж бригада", — сказав Максим Жорін.

Колишній командир "Азова" уточнив, що незалежно від того, куди людина вирушить чи скільки часу проведе у навчанні, знання та досвід, набуті командирами на полі бою протягом останніх років, роблять їх наставниками, у яких ми можемо навчатися.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України, висловивши подяку за два роки захисту країни. Також він запропонував генералу продовжувати службу у лавах армії.

Невдовзі після цього Зеленський офіційно затвердив Олександра Сирського на посаді Головкома ЗСУ.

Володимир Зеленський
ЗСУ
війна в Україні
Олександр Сирський
Максим Жорін

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