Перше звернення Сирського як Головнокомандувача ЗСУ — про що сказав генерал

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/landforcesofukraine

Новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував своїм побратимам за реалізацію військових планів, які врятували Україну від окупації. За його словами, на порядку денному стоять нові завдання, перш за все — чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту.

Відповідне звернення Головнокомандувач опублікував у своєму Telegram 9 лютого.

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"Шановні бойові побратими та посестри, з ким мав честь служити в лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ "Хортиця"! Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни!" — заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України.

За його словами, наразі на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

"Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", — наголосив Сирський.

Генерал підкреслив, що життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Тому, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним.

Головнокомандувач додав, що одним із майбутніх векторів побудови перемоги — запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", — сказав Сирський.

Скриншот допису Олександра Сирського

Нагадаємо, 8 лютого Президент України Володимир Зеленський звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На посаду нового головкома призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Під час останнього звернення Зеленський назвав імена бригадних генералів, які можуть увійти до керівного складу Збройних сил України. Військові зазначили, що попри молодий вік, всі вони мають досвід участі в бойових діях.