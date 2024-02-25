Оккупанты запустили ракеты в направлении Днепропетровской области
Воздушная тревога вечером, 25 февраля, объявлена в нескольких областях Украины. Известно, что российские захватчики запустили ракеты в направлении Днепропетровской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Ракета в направлении Днепра
Сейчас вражеская цель летит в направлении Павлограда/Днепра.
"Еще ракета в направлении Днепра", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, воздушную тревогу вечером, 25 февраля, объявили в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.
Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.
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