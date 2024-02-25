Оккупанты запустили ракеты в направлении Днепропетровской области

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Воздушная тревога вечером, 25 февраля, объявлена в нескольких областях Украины. Известно, что российские захватчики запустили ракеты в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ракета в направлении Днепра

Сейчас вражеская цель летит в направлении Павлограда/Днепра.

"Еще ракета в направлении Днепра", — говорится в сообщении.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, воздушную тревогу вечером, 25 февраля, объявили в нескольких областях Украины. Российские оккупанты запустили ракеты.

Также сегодня уже раздавались взрывы в Запорожье. Начальник ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по селу Широкое Запорожского района.