Оккупанты уже начали раздавать паспорта РФ жителям Авдеевки

Жители Авдеевки, получившие паспорта РФ. Фото: росСМИ

Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. С этого времени город заняли россияне и уже начали раздавать местным паспорта РФ.

Об этом сообщает оккупационный председатель Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

В Авдеевке раздают российские паспорта

Шевченко в своих соцсетях опубликовал видео, на котором показывает жителей Авдеевки, пришедших получать российские паспорта.

"Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители из "уволенной" Авдеевки. Поздравляем, мы Вместе!", — написал он.

В то же время губернатор Челябинской области РФ заявил, что Авдеевка отойдет в Ясиноватский муниципальный округ, поэтому город будет тоже "подконтрольной территорией области".

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

А в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия, во время взятия города российская армия потеряла 47 тыс. личного состава.