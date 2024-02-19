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Оккупанты ударили из артиллерии по Днепропетровской области — появились детали

19 февраля 2024 08:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили из артиллерии по Днепропетровской области — появились детали
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты вечером 18 февраля из артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежденные жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram в понедельник, 19 февраля.

Последствия обстрелов Днепропетровской области

"Вчера вечером враг дважды ударил из артиллерии по Никопольщине. Выпустили около десятка снарядов. Били по Никополю и Марганецкой громаде", — говорится в сообщении Лукашука.

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Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

В результате вражеских ударов в Марганецкой громаде повреждены два частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

В других громадах области ночь прошла тихо.

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Скриншот сообщения Николая Лукашука в Telegram

Напомним, 18 февраля россияне выпустили по Краматорску Донецкой области три ракеты Х-22, в результате чего в городе раздавались мощные взрывы. Из-за вражеских обстрелов погибли три человека, также есть пострадавшие.

Также мы писали, что армия РФ превратила в руины поселок Очеретино в Донецкой области. На земле можно увидеть обломки снарядов, а также в поселке разрушены дома.

Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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