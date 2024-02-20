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Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Работино

20 февраля 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Работино
Пленные бойцы ВСУ и российские оккупанты. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты снова расстреляли пленных украинских военных. Убийство произошло возле Работино Запорожской области.

Об этом сообщил DeepState в Telegram во вторник, 20 февраля.

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Расстрел пленных бойцов ВСУ

По данным смежных подразделений, 18 февраля оккупанты наступали на Работино с юга и захватили часть большого опорного пункта. Там оставалось трое военных Третьей БрОП "Спартан".

"Противник в очередной раз пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен расстрелял наших бойцов", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 февраля оккупанты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных.

Также в 110-й отдельной механизированной бригаде рассказали детали ухода украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, обвинив российскую армию в невыполнении гарантий безопасности украинским пленникам по поводу сдачи в плен, эвакуации раненых и дальнейшего обмена.

война
ВСУ
украинцы
убийство
Запорожская область
оккупанты
пленные

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