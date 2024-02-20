Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ за фактом розстрілу полонених в Авдіївці

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста за фактом розстрілу полонених українців в Авдіївці. Він наголосив, що окупанти обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Розстріл українських полонених в Авдіївці

За словами Лубінця, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії. Деяких важкопоранених і загиблих військовослужбовців вдалось евакуювати. Через масштабний наступ загарбників не залишалось шансів для повторних спроб евакуації.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт", командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", — розповів Лубінець.

Росіяни повідомили координаторів процесу, що погоджуються провести евакуацію поранених українських військових та надати їм допомогу, а далі — обміняти. Після цього ворог розстріляв бійців ЗСУ. За словами Лубінця, родини військових розпізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними також були Олександр Зінчук та Микола Савосік. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена.

"Я як Омбудсман України терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з’ясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених", — наголосив Лубінець.

Він закликав весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на РФ.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 19 лютого окупанти в смузі зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" розстріляли двох українських військовополонених.

Також у 110-й окремій механізованій бригаді розповіли деталі відходу українських бійців із позиції "Зеніт" в Авдіївці, звинувативши російську армію щодо невиконання гарантій безпеки українським полоненим стосовно здачі в полон, евакуації поранених та подальшого обміну.