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Окупанти почали використовувати дрони з машинним зором

10 лютого 2024 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти почали використовувати дрони з машинним зором
Російський окупант з дроном. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти почали використовувати "розумні дрони" на фронті. Їх перевагою є те, що безпілотники мають машинний зір.

Про це розповів український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій Сергій Флеш в ефірі телемарафону у суботу, 10 лютого.

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За словами військового, вперше такий дрон було зафіксовано на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому. Нові ворожі безпілотники здатні обходити засоби РЕБ.

"Росіяни намагалися атакувати катер нашої морської піхоти і не могли це зробили, бо він був перекритий засобами РЕБ. І вони запустили тестовий зразок такого дрона з машинним зором, який навівся і уразив", — розповів Флеш.

Нагадаємо, американське видання Defense One повідомило, що російські окупанти використовують супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив цю інформацію.

Також ми писали, що російські загарбники продовжують зосереджувати ресурси та зусилля на Авдіївському напрямку. Основною метою ворога є встановлення контролю над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів.

війна
росіяни
Україна
окупанти
дрони

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