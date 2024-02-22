Обстрел прифронтовой ТЭС – количество раненых энергетиков возросло

Последствия обстрела ТЭС. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские оккупанты в четверг, 22 февраля, в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию. Число раненых энергетиков в результате атаки возросло до девяти человек.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Россияне обстреляли ТЭС

"UPD: количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что четверо сотрудников госпитализировали с травмами разной тяжести и еще пятеро получили контузии.

В настоящее время ДТЭК поддерживает связь с пострадавшими, их семьями и врачами и оказывает всю необходимую помощь.

Отметим, что ранее сообщалось о шести раненых энергетиках.

Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 16 февраля российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. Тогда было повреждено оборудование ТЭС.

Также мы писали, что 15 февраля в результате ракетных обстрелов во Львове были повреждены объекты облэнерго. Однако дефицита в энергосистеме не фиксировалось.