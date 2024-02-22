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Обстрел прифронтовой ТЭС – количество раненых энергетиков возросло

22 февраля 2024 16:09
обновлено: 16:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел прифронтовой ТЭС – количество раненых энергетиков возросло
Последствия обстрела ТЭС. Иллюстративное фото: ДТЭК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты в четверг, 22 февраля, в очередной раз обстреляли прифронтовую теплоэлектростанцию. Число раненых энергетиков в результате атаки возросло до девяти человек.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Россияне обстреляли ТЭС

"UPD: количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что четверо сотрудников госпитализировали с травмами разной тяжести и еще пятеро получили контузии.

В настоящее время ДТЭК поддерживает связь с пострадавшими, их семьями и врачами и оказывает всю необходимую помощь.

Отметим, что ранее сообщалось о шести раненых энергетиках.

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Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, 16 февраля российские военные нанесли удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. Тогда было повреждено оборудование ТЭС.

Также мы писали, что 15 февраля в результате ракетных обстрелов во Львове были повреждены объекты облэнерго. Однако дефицита в энергосистеме не фиксировалось.

обстрелы
ДТЭК
война в Украине
энергетика
фронт

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