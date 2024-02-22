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Обстріл прифронтової ТЕС — кількість поранених енергетиків зросла

22 лютого 2024 16:09
оновлено: 16:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріл прифронтової ТЕС — кількість поранених енергетиків зросла
Наслідки обстрілу ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти у четвер, 22 лютого, вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію. Кількість поранених енергетиків внаслідок атаки зросла до дев'яти осіб.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Росіяни обстріляли ТЕС

"UPD: кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9", — йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що четверо співробітників ушпиталили з травмами різної тяжкості та ще п'ятеро — отримали контузії. 

Наразі ДТЕК тримає зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями й надає усю необхідну допомогу. 

Зазначимо, що раніше повідомлялося про шість поранених енергетиків.

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Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 16 лютого російські військові завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Тоді було пошкоджено обладнання ТЕС.

Також ми писали, що 15 лютого внаслідок ракетного обстрілу у Львові було пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксувалося.

обстріли
ДТЕК
війна в Україні
енергетика
фронт

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