Обстріл прифронтової ТЕС — кількість поранених енергетиків зросла

Наслідки обстрілу ТЕС. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські окупанти у четвер, 22 лютого, вчергове обстріляли прифронтову теплоелектростанцію. Кількість поранених енергетиків внаслідок атаки зросла до дев'яти осіб.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Росіяни обстріляли ТЕС

"UPD: кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9", — йдеться у повідомленні.

В компанії уточнили, що четверо співробітників ушпиталили з травмами різної тяжкості та ще п'ятеро — отримали контузії.

Наразі ДТЕК тримає зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями й надає усю необхідну допомогу.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про шість поранених енергетиків.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, 16 лютого російські військові завдали удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Тоді було пошкоджено обладнання ТЕС.

Також ми писали, що 15 лютого внаслідок ракетного обстрілу у Львові було пошкоджено об'єкти обленерго. Однак дефіциту в енергосистемі не фіксувалося.