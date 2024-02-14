Новый "Рамштайн" — Канада выделит Украине помощь на обслуживание F-16
Министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайна" в среду, 14 февраля, заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.
Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Канады.
Канада выделит Украине средства на обслуживание F-16
"На сегодняшнем заседании министр Блэр объявил, что Канада внесет новый вклад в размере 60 миллионов долларов в коалицию по усилению потенциала ВВС Украины. Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине", — говорится в сообщении.
Оборонное ведомство Канады добавило, что переданные средства помогут обеспечить ВВС Украины критически необходимыми для обслуживания самолетов материалами и оборудованием, прежде всего — запчастями, станциями вооружения, авионикой и боеприпасами для курсового вооружения.
Этот вклад основан на ранее объявленной поддержке Канадой Коалиции по подготовке истребителей F-16 для украинских ВВС.
Напомним, сегодня началось 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В то же время глава ГУР Кирилл Буданов попросил Канаду предоставить Украине неуправляемые авиаракеты CRV7 , потому что, по его словам, передача ракет сыграет на руку как Украине, так и Канаде, поскольку ракеты планируют уничтожить.
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