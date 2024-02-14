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Новый "Рамштайн" — Канада выделит Украине помощь на обслуживание F-16

14 февраля 2024 18:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новый "Рамштайн" — Канада выделит Украине помощь на обслуживание F-16
Истребитель F-16 в полете. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайна" в среду, 14 февраля, заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Канады.

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"На сегодняшнем заседании министр Блэр объявил, что Канада внесет новый вклад в размере 60 миллионов долларов в коалицию по усилению потенциала ВВС Украины. Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине", — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Канады добавило, что переданные средства помогут обеспечить ВВС Украины критически необходимыми для обслуживания самолетов материалами и оборудованием, прежде всего — запчастями, станциями вооружения, авионикой и боеприпасами для курсового вооружения.

Этот вклад основан на ранее объявленной поддержке Канадой Коалиции по подготовке истребителей F-16 для украинских ВВС.

Напомним, сегодня началось 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов попросил Канаду предоставить Украине неуправляемые авиаракеты CRV7 , потому что, по его словам, передача ракет сыграет на руку как Украине, так и Канаде, поскольку ракеты планируют уничтожить.

Канада
Украина
Рамштайн
истребитель
F-16

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