Новый "Рамштайн" — Канада выделит Украине помощь на обслуживание F-16

Истребитель F-16 в полете. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch

Министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайна" в среду, 14 февраля, заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Канады.

Читайте также:

Канада выделит Украине средства на обслуживание F-16

"На сегодняшнем заседании министр Блэр объявил, что Канада внесет новый вклад в размере 60 миллионов долларов в коалицию по усилению потенциала ВВС Украины. Этот вклад будет направлен на поддержку создания устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине", — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Канады добавило, что переданные средства помогут обеспечить ВВС Украины критически необходимыми для обслуживания самолетов материалами и оборудованием, прежде всего — запчастями, станциями вооружения, авионикой и боеприпасами для курсового вооружения.

Этот вклад основан на ранее объявленной поддержке Канадой Коалиции по подготовке истребителей F-16 для украинских ВВС.

Напомним, сегодня началось 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов попросил Канаду предоставить Украине неуправляемые авиаракеты CRV7 , потому что, по его словам, передача ракет сыграет на руку как Украине, так и Канаде, поскольку ракеты планируют уничтожить.