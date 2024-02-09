Новый главком ВСУ — десять фактов об Александре Сырском

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Назначая Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, президент Владимир Зеленский назвал его наиболее опытным украинским командующим. По его словам, у него есть успешный опыт защиты.

"Радио Свобода" рассказало десять фактов о новом главкоме ВСУ в пятницу, 9 февраля.

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Что известно об Александре Сырском:

Новому главкому ВСУ 58 лет, он родился во Владимирской области России;

окончил в 1986 году Московское высшее военное командное училище. Служил в УССР и после провозглашения независимости Украины остался здесь. Окончил Национальную академию обороны Украины. Командовал 72-й ОМБр в Белой Церкви;

перед началом войны на Донбассе был заместителем начальника Главного командного центра ВСУ и возглавлял направление сотрудничества с НАТО. В частности, Сырский участвовал в обсуждениях изменений в украинской армии в соответствии со стандартами Альянса;

зимой 2015-го был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево. Отметим, что тогда украинские защитники попали в окружение;

с 2016-го года возглавлял Объединенный оперативный штаб по противодействию российским силам на востоке Украины, в 2017-м — штаб АТО. В 2019 году тогдашний президент Петр Порошенко назначил его руководителем Операции Объединенных сил;

с начала полномасштабного вторжения отвечал за оборону Киева. В апреле 2022-го получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда";

среди самых больших побед Сырского называют контрнаступление ВСУ в Харьковской области в июле 2022 года;

настаивал на продолжении обороны Бахмута в 2023 году, хотя тогда главком ВСУ и западные союзники советовали сосредоточиться на прорыве на юге;

он считает целями ВСУ удержание украинских позиций, территорий, истощение оккупантов, нанесение максимальных потерь, ведение активной обороны, перехват инициативы;

имеет жену и двоих детей. Сырский говорит, что спит четыре часа в сутки и снимает напряжение благодаря спорту.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

В своем первом обращении Сырский поблагодарил побратимов за реализацию военных планов, спасших Украину от оккупации, и назвал новые задачи ВСУ.

Также Умеров провел первое рабочее совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Сырским. Они обсудили вопросы детального плана действий на 2024 год.