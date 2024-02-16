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Германия передала Украине новую партию военной помощи — какая техника вошла в пакет

16 февраля 2024 19:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Германия передала Украине новую партию военной помощи — какая техника вошла в пакет
Танки для разминирования WISENT 1. Фото: FFG
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Германия предоставила Украине новую партию военной помощи. В этот раз Украина получила несколько видов военной техники.

Об этом сообщается на сайте Федерального правительства в четверг, 16 февраля.

Что вошло в пакет новой помощи от Германии

Новый пакет для Украины содержит:

  • 18 бронетранспортеров;
  • три танка для обезвреживания мин WISENT 1;
  • инженерный танк DACHS; 
  • девять минных плугов.

Кроме того, Украина получила: 

  • 10 дронов-разведчиков VECTOR с запасными частями; 
  • 30 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN; 
  • 11 беспилотников Primoco ONE для разведки;
  • семь разведывательных дронов SONGBIRD. 

Также в пакет входит около четырех тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре автомобиля для пограничной службы, 500 светодиодных ламп и IT-оборудование. Последнее обновление списка было произведено 30 января.

Напомним, Германия выделяет новый пакет военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины. Общая стоимость пакета составляет 100 млн евро.

Ранее американский Институт изучения войны оценил риски задержки военной помощи Украины.

Германия
военная помощь
Украина
танки
военная техника
боеприпасы
дроны
война в Украине

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