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Задержка помощи от США — в Кильском институте предложили альтернативу

16 февраля 2024 13:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Задержка помощи от США — в Кильском институте предложили альтернативу
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Эксперты Кильского института мировой экономики заявили, что военная поддержка Европейского Союза остается единственным вариантом для Украины в случае прекращения поставок из Соединенных Штатов Америки. Поэтому странам Европы необходимо увеличить ее в два раза.

Об этом говорится в отчете Института в пятницу, 16 февраля.

Военная поддержка от Европы

Директор по исследованиям Кристоф Требеш заявил, что страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, но они не потратили даже 1% своего ВВП в 2021 году на поддержку Украины.

"С окончательным утверждением финансовой помощи ЕС для Украины стоимостью 50 млрд евро финансовая помощь Украине кажется обеспеченной. Это гораздо менее понятно о военной помощи, где динамика замедлилась", — отметил он.

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Поддержка Украины в феврале. Фото: Кильский институт

Согласно последним данным института, обязательства США по оказанию помощи и поставке Украине остановились — учитывая, что Конгресс США не принял ни одного нового пакета поддержки.

Что касается помощи от Европы, она наоборот продолжает расти как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения "распределения". Речь идет о помощи, которая была выделена или зарезервирована для конкретной цели и должна быть отправлена Украине в ближайшее время.

Однако новые данные показывают большой разрыв между обещанными и фактическими потоками поставок — по состоянию на 15 января 2024 года ЕС и государства-члены анонсировали в общей сложности 144 млрд. евро помощи, но выделили из этой суммы лишь 77 млрд. евро на конкретные цели.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил постановление об использовании замороженных активов России. Прибыль от них будет передаваться в поддержку Украины.

Также мы писали, что 6 февраля Евросовет и Европарламент достигли предварительной договоренности по созданию нового единственного специального инструмента, с помощью которого будет осуществляться поддержка, восстановление, реконструкция и модернизация Украины.

Европейский союз
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине

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