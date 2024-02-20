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Нидерланды начали поставлять Украине БпЛА

20 февраля 2024 04:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нидерланды начали поставлять Украине БпЛА
Украинский военный с дроном. Фото: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Нидерланды начали передавать Украине беспилотные летательные аппараты в рамках   "дроновой коалиции". Сейчас дроны являются одним из важнейших видов вооружения в современной войне.

Об этом рассказала Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Delfi.

Украина получит дроны от Нидерландов

"Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины", — добавила Оллонгрен.

Она также отметила, что беспилотники все более важны на поле боя, поэтому необходимо быть уверенными, что они имеют технологическое преимущество перед российскими захватчиками.

Премьер-министр также подчеркнула, что Украине следует предоставлять все лучшее, чтобы обеспечить ее победу в борьбе с агрессором.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией.

Количество обстрелов, которые ведут оккупанты из окрестностей Новой Каховки, за последнее время значительно возросло. Местные жители также отмечают постоянные пролеты беспилотников в небе — говорят как украинских, так и российских.

война
Нидерланды
военная помощь
Украина
дроны

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