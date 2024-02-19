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Битва дронів над Новою Каховкою — мер міста розповів про воєнну ситуацію в громаді

19 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Битва дронів над Новою Каховкою — мер міста розповів про воєнну ситуацію в громаді
Українські військові запускають безпілотник. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Кількість обстрілів, які ведуть окупанти з околиць Нової Каховки, за останній час значно зросла. Місцеві мешканці також відмічають постійні прольоти безпілотників в небі — кажуть, як українських, так і російських. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

Окупанти посилюють обстріли з Новокаховської громади

Останні 3-4 дні у Новокаховській громаді спостерігається значне збільшення обстрілів окупантів. 

Вогонь по позиціях Збройних сил України ведуть як з околиць самого міста, так і з сіл Новокаховської громади — з Обривок, Маслівки, Тополівки, Райського, Нових Лагерів, Піщаного.

"Обстріли ведуться як по правому берегу — це і на Одрадокамʼянку, і на Тягинку йде, і, можливо, по польотах, по траєкторії люди кажуть, що, можливо, і на Херсон летить, тому що масові обстріли. Ну, і вже не кажучи про ринки і цей район, де сьогодні відвойований нашими військами плацдарм", — розповів Володимир Коваленко. 

Також на територію громади підвезли багато боєкомплектів, тож обстріли йдуть і вдень, і вночі. 

Однак ЗСУ активно відповідають окупантам — над містом повсякчас літає велика кількість українських дронів. Але й ворожих дронів, на жаль, багато. 

"Як сказали мешканці, такого чорного кольору запускають їх туди в бік Кринок. І повітряний простір над містом постійно контролюється системами дронів різного характеру", — повідомив мер міста. 

Нагадаємо, у Новій Каховці триває наступний етап інтеграції людей до Росії — тепер від місцевих вимагають відкрити рахунок у російському банку. 

війна
безпілотники
обстріли
Нова Каховка
дрони

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