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Ночная атака на Украину — сколько вражеских ракет и "шахедов" было уничтожено

26 февраля 2024 08:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ночная атака на Украину — сколько вражеских ракет и "шахедов" было уничтожено
Работа ПВО. Иллюстративное фото: novynarnia.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 26 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными БпЛА Shahed. В целом украинские защитники неба уничтожили три управляемых авиационных ракеты Х-59 и девять "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Откуда оккупанты запустили ракеты и дроны

Армия РФ запустила баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма. Также россияне атаковали двумя ракетами ОКР С-300 из Белгородской области, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и противорадиолокационной Х-31П из временно оккупированной Запорожской области.

работа ппо
Уничтожение вражеских целей. Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Кроме того, захватчики применили против нашей страны ударные беспилотники типа Shahed, которые запустили из Курской области.

Сколько вражеских целей удалось уничтожить

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три управляемых авиационных ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей", — добавили в сообщении.

К отражению воздушной атаки привлекли:

  • зенитные ракетные подразделения,
  • мобильные огневые группы,
  • Средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Напомним, на Днепропетровщине 25 февраля раздались взрывы. Силам ПВО удалось уничтожить три ракеты и пять беспилотников в регионе.

Также мы писали, что 25 февраля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Николаев. Однако во время ее визита за ней следил российский дрон, поэтому ей пришлось бежать.

ПВО
дрон Шахид-136
ракеты
дроны
война в Украине
Россия

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