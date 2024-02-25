Бербок під час поїздки до Миколаєва була змушена тікати від російського дрона

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: BILD

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в неділю, 25 лютого, приїхала до Миколаєва. Під час візиту за нею стежив російський дрон, тому їй довелося тікати.

Про це повідомляє BILD.

Бербок тікала від російського дрона

У матеріалі йдеться, що Бербок повинна була відвідати водопровідну станцію на березі Чорного моря поблизу Миколаєва, яку росіяни зруйнували ще на початку повномасштабної війни.

Під час поїздки у небі помітили російській безпілотник — зазвичай після такого окупанти завдають авіаудар по місту. Тому Бербок була змушена скасувати свій візит та тікати в укриття.

Наразі невідомо, який саме безпілотник переслідував колону з очільницею МЗС Німеччини.

Як відомо, для таких цілей російські військові часто застосовують БпЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, під час пресбрифінгу в Одесі Бербок заявила, що Європейський фонд надасть Україні додаткову фінансову підтримку 50 млрд гривень.

Також вона наголосила, що Німеччина підтримує Україну на всіх фронтах, зокрема, обіцяє допомогти вирішити конфлікт з Польщею.