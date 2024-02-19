Наступление России возле Авдеевки — в ISW оценили возможности оккупантов

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Украинские военные смогут создать новые рубежи обороны неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления в этом районе. Когда захватчики встретятся с относительно свежими украинскими подразделениями, занимающими подготовленные оборонные позиции, их наступление закончится окончательно.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Силы обороны способны остановить наступление РФ у Авдеевки

Минобороны России заявило, что 18 февраля части российской центральной группировки войск полностью захватили Авдеевку, продвинувшись в этом районе на 8,6 километра. В то же время в ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают наступательные операции по захвату дополнительной территории в Донецкой области.

Также несколько российских военкоров 18 февраля заявили, что украинские силы не имеют хорошо подготовленных оборонных позиций к западу от Авдеевки и что российские войска смогут продвинуться дальше в западную Донецкую область в тылу "запаниковаемых" и "дезорганизованных" украинских сил, отступающих из Авдеевки.

"Однако ISW до сих пор не наблюдало кадры беспорядочного вывода украинских войск в подтверждение этих российских претензий и ожидало увидеть такие кадры, если вывод был неорганизованным в больших масштабах, учитывая обычные модели российских источников, имеющих доступ к таким материалам", — опровергают слухи россиян аналитики.

В то же время один российский милблогер утверждал, что широкомасштабный крах Авдеевского фронта "маловероятен", поскольку украинские силы отходят на подготовленные оборонительные рубежи.

Карта боевых действий возле Авдеевки. Фото: ISW

Имеющиеся у аналитиков изображения не подтверждают информацию россиян, что у украинских военных нет подготовленных оборонных позиций к западу от Авдеевки. Украинское командование недавно также направило новые подразделения на фронт в Авдеевку для контратаки по наступающим российским войскам и обеспечению коридора эвакуации для отступающих из Авдеевки украинских подразделений.

"Эти вновь созданные подразделения, вероятно, смогут создать и удерживать оборонные позиции против российских сил, деградированных их нападениями на город к западу от Авдеевки. А российские силы, понесшие большие потери в личном составе и технике во время захвата Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации, когда они столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, занимающими подготовленные оборонные позиции", — говорится в отчете.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сегодня Авдеевка для россиян является самым большим кладбищем.

Ранее Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.