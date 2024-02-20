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В Полтавской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, что атаковали оккупанты

20 февраля 2024 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Полтавской области раздавались взрывы — в ОВА рассказали, что атаковали оккупанты
Последствия обстрела Полтавской области. Архивное фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Кременчугский район Полтавской области в ночь на 20 февраля оказался под огнем оккупантов. Российские захватчики атаковали "шахедами" промышленный объект.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.

Обстрелы Полтавской области 20 февраля

Пронин рассказал, что этой ночью в Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Вражеская атака вызвала сильный пожар.

"К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — говорится в сообщении начальника ОВА.

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Скриншот сообщения Филиппа Пронина в Telegram

Напомним, 18 февраля спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.

Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, унесший жизни нескольких человек. В сети показали, как выглядит сейчас населенный пункт.

Кроме того, вечером 18 февраля захватчики из артиллерии ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки поврежденные жилые дома, к счастью, обошлось без пострадавших.

россияне
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Полтавская область
дрон Шахид-136
война в Украине

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