У Полтаві пролунав потужний вибух, — ЗМІ

Ракета в небі. Фото: EPA

У Полтаві пролунав потужний вибух вдень, 19 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Полтаві

"У Полтаві чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ya

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 19 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

Також росіяни протягом минулої доби атакували близько п'яти населених пунктів Харківської області. Водночас по місту Харків ударів не зафіксовано.