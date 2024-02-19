Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У Полтаві пролунав потужний вибух, — ЗМІ arrow

У Полтаві пролунав потужний вибух, — ЗМІ

19 лютого 2024 12:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Полтаві пролунав потужний вибух, — ЗМІ
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Полтаві пролунав потужний вибух вдень, 19 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух у Полтаві

"У Полтаві чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта тривог. Фото: alerts.in.ya

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 19 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

Також росіяни протягом минулої доби атакували близько п'яти населених пунктів Харківської області. Водночас по місту Харків ударів не зафіксовано.

війна
вибух
обстріли
Полтава
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі