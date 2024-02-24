На Марьинском направлении армия РФ пыталась 44 раза прорвать оборону ВСУ, — Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Идут уже 731 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Враг игнорирует все законы и обычаи войны, убивая мирное население и нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры. Сложная ситуация отслеживается на большинстве направлений фронта, в то же время на Марьинском направлении враг предпринял больше всего попыток прорвать оборону нашей армии.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 24 февраля.

Удары российской армии по Украине

За минувшие сутки противник нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, 141 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены все 12 дронов-камикадзе", — говорится в сводке.

Удары сил обороны по оккупантам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и трем зенитным ракетным комплексам врага.

Украинская военная техника на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50", — добавили в сообщении.

Кроме того, украинские ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава, пункта управления, три артиллерийских средства, склад боеприпасов и по два РЛС ЗРК "Бук-М3" армии РФ.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении оккупанты два раза совершили безуспешные атаки на позиции ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили девять атак армии РФ в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили девять атак в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск", — отметили в Генштабе.

На Запорожском направлении было отбито восемь атак врага вблизи Работиного.

На Херсонском направлении украинские бойцы продолжают удерживать позиции и отбивать штурмы захватчиков. Несмотря на большие потери, враг продолжает пытаться вытеснить наши подразделения. За минувшие сутки оккупанты совершили восемь штурмов на левобережье Днепра, однако безуспешно.

Потери российской армии по состоянию на 24 февраля

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 770 российских оккупантов. Также враг потерял восемь танков, 15 бронемашин, один самолет и другую военную технику.

Потери оккупационной армии за все время полномасштабного вторжения:

личного состава — около 409 010 (+770) человек,

танков — 6 534 (+8) единиц,

боевых бронированных машин — 12 425 (+15) единиц,

артиллерийских систем — 9 952 (+36) единиц,

РСЗО — 999 (+0) единиц,

средства ПВО — 684 (+2) единицы,

самолетов — 340 (+1) единица,

вертолетов — 325 (+0) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 659 (+31) единица,

крылатые ракеты — 1 905 (+2) единицы,

корабли /катера — 25 (+0) единиц,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 12 988 (+28) единиц,

специальная техника — 1 576 (+1) единица.

Потери врага по состоянию на 24 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, аналитики Института изучения войны заявили, что группировка российских войск, которая находится в Приднестровье, не является военной угрозой для Украины. Такую информацию распространяют для того, чтобы "расшатать информационное пространство".

Также мы писали, что ВСУ отбросили российских оккупантов вблизи Новомихайловки, что на Донетчине.