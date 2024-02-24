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ЗСУ відкинули росіян біля Новомихайлівки, — Deep State

24 лютого 2024 02:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
ЗСУ відкинули росіян біля Новомихайлівки, — Deep State
Карта війни у Донецькій області. Фото: Deep State
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Збройні сили України відкинули росіян біля села Новомихайлівка у Донецькій області.

Про це повідомляє Deep State у п'ятницю, 23 лютого.

Яка ситуація на фронті 23 лютого

В ніч на 23 лютого росіяни за допомогою дрона-камікадзе атакували сільгосппідприємство в Краматорському районі Донецької області. Внаслідок удару зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, які готували до посівної.

За минулу добув Сили оборони відбили атаки росіян біля Іванівського в Донецькій області та вразили склад боєприпасів противника.

Також на фронті тривають позиційні бої недалеко від Куп'янська та Кремінної, а також біля Бахмута в районі Кліщіївки.

Нагадаємо, Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Також в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків

ЗСУ
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кібервійна
війна в Україні

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