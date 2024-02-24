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В ISW оцінили ймовірність нападу РФ на Україну з Придністров'я

24 лютого 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW оцінили ймовірність нападу РФ на Україну з Придністров'я
Оперативна група російських військ у Придністров'ї. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угруповання російських військ, яке зосереджене у Придністров'ї, не становить для України військової загрози. В Україні вважають, що такі "вкиди" здійснені для того, аби "розхитати інформаційний простір".

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ймовірність нападу РФ на Україну з Придністров'я

У звіті йдеться, що українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з Придністров'я є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може скликати або організувати референдум щодо приєднання до Росії 28 лютого.

Так, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк 23 лютого сказала, що заяви про те, що придністровська влада закликатиме до російської анексії, мають на меті "розхитати" інформаційний простір і створити соціально-політичну напругу. Крім того, речник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що влада Придністров'я закликатиме до анексії Росії, є "непідтвердженою".

"ISW не помітила жодних ознак того, що обмежене російське угруповання сил у Придністров’ї може спробувати провести наземні операції, які могли б загрожувати Україні, і ISW не вважає, що це угруповання сил здатне почати значущу наземну операцію проти України", — вважають аналітики. 

Нагадаємо, невизнане Придністровʼя планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. Вже 28 лютого у своєму зверненні це має оголосити кремлівський диктатор Володимир Путін.

Також ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто Одеса має бути окупованим. Аргументував свою думку російський політик тим, що одесити говорять російсько.

напад
Придністров'я
ISW
війна в Україні
Росія

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