На Мар'їнському напрямку армія РФ намагалася 44 рази прорвати оборону ЗСУ, — Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Триває вже 731 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ворог ігнорує всі закони та звичаї війни, вбиваючи мирне населення та завдаючи ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Складна ситуація відслідковується на більшості напрямків фронту, водночас на Мар'їнському напрямку ворог здійснив найбільше спроб прорвати оборону нашої армії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в суботу, 24 лютого.

Удари російської армії по Україні

За минулу добу противник завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, 141 раз обстріляв з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу Shahed. Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Удари Сил оборони по окупантах

Впродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах ворога.

Українська військова техніка на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

"Також підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено ще один літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50", — додали у повідомленні.

Крім того, українські ракетники уразили чотири райони зосередження особового складу, пункту управління, три артилерійські засоби, склад боєприпасів та по два РЛС ЗРК "Бук-М3" армії РФ.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку окупанти два рази здійснили безуспішні атаки на позиції ЗСУ в районі Синьківки, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Терни, що в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили дев'ять атак армії РФ в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ", — зазначили в Генштабі.

На Запорізькому напрямку було відбито вісім атак ворога поблизу Роботиного.

На Херсонському напрямку українські бійці продовжують утримувати позиції та відбивати штурми загарбників. Попри великі втрати, ворог й далі намагається витіснити наші підрозділи. За минулу добу окупанти здійснили вісім штурмів на лівобережжі Дніпра, проте безуспішно.

Втрати російської армії станом на 24 лютого

За минулу добу українські захисники знищили близько 770 російських окупантів. Також ворог втратив вісім танків, 15 бронемашин, один літак та іншу військову техніку.

Втрати окупаційної армії за весь час повномасштабного вторгнення:

особового складу — близько 409 010 (+770) осіб,

танків — 6 534 (+8) одиниці,

бойових броньованих машин — 12 425 (+15) одиниць,

артилерійських систем — 9 952 (+36) одиниці,

РСЗВ — 999 (+0) одиниць,

засоби ППО — 684 (+2) одиниці,

літаків — 340 (+1) одиниця,

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 659 (+31) одиниця,

крилаті ракети — 1 905 (+2) одиниць,

кораблі /катери — 25 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 988 (+28) одиниць,

спеціальна техніка — 1 576 (+1) одиниця.

Втрати ворога станом на 24 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що угруповання російських військ, яке знаходиться у Придністров'ї, не є військовою загрозою для України. Таку інформацію поширюють для того, щоб "розхитати інформаційний простір".

Також ми писали, що ЗСУ відкинули російських окупантів поблизу Новомихайлівки, що на Донеччині.